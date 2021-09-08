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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Украина
Чехия - Украина: обзор матча 08 сентября 2021
Чехия
08.09.2021, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Украина
90+4'
М. Выдра
27'
В. Корниенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чехия - Украина
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
90'
+4
Замена
М. Сачек
️️️️
С. Тецл
76'
76'
Замена
В. Кочергин
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Крал
73'
64'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Зубков
Замена
Ф. Каша
️️️️
Т. Голеш
61'
Замена
А. Барак
️️️️
Т. Соучек
61'
56'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Е. Макаренко
56'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Сикан
Желтая карточка
М. Садилек
46'
Замена
А. Матею
️️️️
М. Гавел
46'
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Жмрхаль
46'
Замена
А. Гложек
️️️️
Я. Пешек
46'
46'
Замена
Э. Соболь
️️️️
С. Кривцов
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Корниенко
Пас отдал
А. Тымчик
2'
Желтая карточка
А. Зинченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Украина
1
Денис Бойко
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
0
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
0
Филип Каша
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
22
Михал Сачек
ПЗ
7
Антонин Барак
АП
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
19
Мартин Долежал
ЦФ
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
0
Владислав Кочергин
ЦП
0
Сергей Булеца
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-3-1
16
Станек
5
Цоуфал
4
Гавел
3
Емелка
3
Голеш
22
Соучек
21
Крал
7
Жмрхаль
8
Садилек
25
Пешек
11
Тецл
3-2-1-2-1
1
Бойко
0
Качараба
4
Кривцов
6
Сирота
18
Тымчик
17
Зинченко
14
Макаренко
7
Ярмоленко
20
Зубков
14
Сикан
11
Тецл
22
Сачек
22
Сачек
11
Тецл
4
Гавел
17
Матею
17
Матею
4
Гавел
3
Голеш
0
Каша
0
Каша
3
Голеш
22
Соучек
7
Барак
7
Барак
22
Соучек
7
Жмрхаль
10
Выдра
10
Выдра
7
Жмрхаль
25
Пешек
10
Гложек
10
Гложек
25
Пешек
4
Кривцов
2
Соболь
2
Соболь
4
Кривцов
14
Макаренко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
14
Макаренко
7
Ярмоленко
0
Кочергин
0
Кочергин
7
Ярмоленко
20
Зубков
0
Булеца
0
Булеца
20
Зубков
14
Сикан
9
Яремчук
9
Яремчук
14
Сикан
Остались в запасе
Чехия
Украина
1
Матей Коварж
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
0
Томаш Виснер
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
19
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
2
Ефим Конопля
ПЗ
23
Дмитрий Ризнык
ВР
21
Александр Караваев
ПЗ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
0
Томаш Виснер
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
19
Мартин Долежал
ЦФ
Остались в запасе
2
Ефим Конопля
ПЗ
23
Дмитрий Ризнык
ВР
21
Александр Караваев
ПЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Чехия - Украина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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