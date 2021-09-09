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Материалы

Чехия - Украина

08.09.2021, Среда, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные, Сентябрь Чехия - Украина
, группа B1
4 тур
16 октября, вторник 21:45 Украина 1:0 Чехия
1 тур
6 сентября, четверг 21:45 Чехия 1:2 Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:00 Украина 0:0 Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

6 сентября, вторник 21:00 Чехия 4:0 Украина
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