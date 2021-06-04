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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия - Эстония
Финляндия - Эстония: обзор матча 04 июня 2021
Финляндия
04.06.2021, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Финляндия - Эстония
Замена
Н. Алхо
️️️️
П. Сойри
82'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Л. Вяйсянен
62'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Р. Шуллер
62'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Й. Похьянпало
62'
Желтая карточка
Л. Вяйсянен
48'
Замена
Д. О'Шонесси
️️️️
Й. Тойвио
46'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Форсс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Финляндия - Эстония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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