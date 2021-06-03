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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Северная Ирландия
Украина - Северная Ирландия: обзор матча 03 июня 2021
Украина
03.06.2021, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
10'
А. Зубков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Северная Ирландия
90'
+3
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
А. Беседин
90'
+2
89'
Замена
️️️️
С. Даллас
89'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Браун
81'
Замена
Г. Уит
️️️️
А. Маккэнн
Замена
Т. Степаненко
️️️️
С. Сидорчук
76'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Н. Шапаренко
72'
68'
Замена
П. Смит
️️️️
Ш. Фергюсон
61'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Магеннис
46'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. МакГинн
Замена
А. Беседин
️️️️
Р. Яремчук
46'
Замена
Марлос
️️️️
А. Зубков
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
Пас отдал
А. Караваев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
25
Денис Попов
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
0
Богдан Леднев
АП
11
Марлос
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Северная Ирландия
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
9
Лиам Бойс
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-2-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
21
Караваев
5
Сидорчук
10
Шапаренко
20
Зубков
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Яремчук
3-2-4-1
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
22
Браун
17
МакНэйр
14
Даллас
4
Баллард
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
7
МакГинн
3
Фергюсон
21
Магеннис
5
Сидорчук
6
Степаненко
6
Степаненко
5
Сидорчук
10
Шапаренко
8
Судаков
8
Судаков
10
Шапаренко
20
Зубков
11
Марлос
11
Марлос
20
Зубков
9
Яремчук
19
Беседин
19
Беседин
9
Яремчук
3
Фергюсон
11
Смит
11
Смит
3
Фергюсон
7
МакГинн
6
Томпсон
6
Томпсон
7
МакГинн
16
Маккэнн
18
Уит
18
Уит
16
Маккэнн
22
Браун
9
Чарльз
9
Чарльз
22
Браун
21
Магеннис
10
Лафферти
10
Лафферти
21
Магеннис
Остались в запасе
Украина
Северная Ирландия
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
25
Денис Попов
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
0
Богдан Леднев
АП
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
25
Денис Попов
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
0
Богдан Леднев
АП
11
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Украина - Северная Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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