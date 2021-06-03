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Украина - Северная Ирландия

03.06.2021, Четверг, 21:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Украина - Северная Ирландия
Чемпионат Европы 2016, группа C
2 тур
16 июня, четверг 19:00 Украина 0:2 Северная Ирландия
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