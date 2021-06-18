Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Актобе
Ордабасы - Актобе: обзор матча 18 июня 2021
Ордабасы
18.06.2021, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Актобе
81'
Ю. Логвиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Актобе
81'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Логвиненко
75'
Желтая карточка
Ю. Перцух
70'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Д. Жалмукан
Замена
M. Mehanovic
️️️️
Р. Бригидо
67'
48'
Желтая карточка
M. Jerabek
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
40'
Желтая карточка
Ч. Осучукву
26'
25'
Замена
L. Totadze
️️️️
А. Танжариков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Актобе
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
0
H. Moukam
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
I. Gubanov
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
0
M. Mehanovic
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Актобе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
0
L. Totadze
ЦФ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
3-2-2-3
1
Шайзада
27
Досмагамбетов
23
Эрланов
24
Клещенко
93
Осучукву
11
Тунгышбаев
10
Астанов
91
Бригидо
11
Пауло
0
0
3-2-3-3
31
Танжариков
9
27
Логвиненко
0
88
Перцух
7
Чернышов
11
Федин
73
Жалмукан
0
0
71
91
Бригидо
0
0
91
Бригидо
31
Танжариков
0
0
31
Танжариков
73
Жалмукан
37
Сергеев
37
Сергеев
73
Жалмукан
Остались в запасе
Ордабасы
Актобе
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
1
Игорь Трофимец
ВР
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
5
Багдат Каиров
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
1
Игорь Трофимец
ВР
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
5
Багдат Каиров
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Ордабасы - Актобе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
Все
Ордабасы
Актобе
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Актобе» и «Кайрата» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+