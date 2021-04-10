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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Тобол
Жетысу - Тобол: обзор матча 10 апреля 2021
Жетысу
10.04.2021, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Тобол
25'
А. Аманович
74'
Э. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жетысу - Тобол
85'
Желтая карточка
С. Мужиков
79'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Нургалиев
78'
Замена
️️️️
Э. Лобжанидзе
Замена
Е. Оралбай
️️️️
Б. Турысбек
76'
Желтая карточка
Р. Аслан
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Э. Лобжанидзе
68'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
С. Жарынбетов
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Адахаджиев
64'
63'
Желтая карточка
Д. Йованчич
33'
Желтая карточка
С. Жарынбетов
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Аманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
0
A. Kislicin
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
0
A. Shabaev
ЦФ
0
D. Musayev
ЦФ
7
Aliyu Abubakar
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
17
Жереми Манзорро
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
0
C. Fonseca
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
3-1-1-4
1
Шабанов
23
Балтабеков
4
Иполе
2
Аслан
8
Дмитриев
8
Адахаджиев
0
15
Турысбек
0
22
3-2-4-1
35
Мокин
22
Марочкин
2
Малый
55
Аманович
29
Жарынбетов
29
Йованчич
9
Валиуллин
13
Нургалиев
7
Мужиков
8
Тагыберген
29
Лобжанидзе
Адиль
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Адиль
15
Турысбек
11
Оралбай
11
Оралбай
15
Турысбек
8
Адахаджиев
59
Колпачук
59
Колпачук
8
Адахаджиев
29
Жарынбетов
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
13
Нургалиев
77
Силва
77
Силва
13
Нургалиев
Остались в запасе
Жетысу
Тобол
78
Денис Кавлинов
ВР
0
A. Shabaev
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
0
D. Musayev
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
7
Aliyu Abubakar
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Султан Бусурманов
ВР
0
C. Fonseca
ЦФ
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
17
Жереми Манзорро
АП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
0
A. Shabaev
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
0
D. Musayev
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
7
Aliyu Abubakar
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
0
C. Fonseca
ЦФ
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
17
Жереми Манзорро
АП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Жетысу - Тобол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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