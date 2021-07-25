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БАТЭ - Динамо-Брест

25.07.2021, Воскресенье, 20:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур БАТЭ - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
2 тур
20 марта, суббота 18:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
25 тур
26 сентября, суббота 20:00 БАТЭ 2:4 Динамо-Брест
10 тур
20 мая, среда 19:00 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
25 сентября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
3 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
31 октября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
3 тур
14 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
11 августа, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
3 тур
15 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
29 июля, пятница 21:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ
12 тур
28 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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