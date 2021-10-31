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Минск - Шахтер

31.10.2021, Воскресенье, 14:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Минск - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2021
1 тур
13 марта, суббота 20:45 Шахтер 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2020
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Шахтер 4:2 Минск
15 тур
27 июня, суббота 16:00 Минск 1:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Минск 1:0 Шахтер
14 тур
6 июля, суббота 18:45 Шахтер 3:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Шахтер 4:0 Минск
15 тур
7 июля, суббота 17:15 Минск 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 3:0 Минск
3 тур
15 апреля, суббота 17:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Минск
10 тур
5 июня, воскресенье 19:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Минск 3:0 Шахтер
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Шахтер 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Минск
10 тур
22 мая, среда 19:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Шахтер 0:2 Минск
15 тур
23 июня, суббота 18:00 Минск 0:2 Шахтер
4 тур
10 апреля, вторник 19:00 Шахтер 7:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Шахтер
16 тур
4 июля, понедельник 19:00 Минск 0:1 Шахтер
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Шахтер 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Минск 1:2 Шахтер
18 тур
4 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
7 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Минск 0:2 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Минск 1:1 Шахтер
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Шахтер 0:5 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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