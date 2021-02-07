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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Рига
Спартак - Рига: обзор матча 07 февраля 2021
Спартак
07.02.2021, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Рига
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Рига
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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1 : 1
22.11.2026
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Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
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Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
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Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
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18.10.2026
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