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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Швеция
Греция - Швеция: обзор матча 08 сентября 2021
Греция
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
62'
Т. Бакасетас
78'
В. Павлидис
80'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Швеция
90'
+9
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
М. Врусаи
️️️️
В. Павлидис
90'
+5
89'
Желтая карточка
И. Телин
88'
Замена
И. Телин
️️️️
Д. Кулушевски
88'
Замена
М. Даниэльсон
️️️️
Ф. Хеландер
80'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Э. Форсберг
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Х. Цолис
78'
77'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
В. Классон
76'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Юханссон
Замена
Х. Цолис
️️️️
А. Дувикас
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
66'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
М. Сванберг
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакасетас
Пас отдал
А. Дувикас
62'
53'
Желтая карточка
В. Классон
Желтая карточка
А. Бухалакис
45'
+2
Желтая карточка
В. Павлидис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
22
Зека
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ПЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
14
Мариус Врусаи
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Швеция
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
22
Исаак Телин
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Влаходимос
17
Хацидиакос
4
Мавропанос
3
Цавеллас
21
Цимикас
16
Андруцос
22
Зека
5
Бухалакис
11
Бакасетас
9
Дувикас
14
Павлидис
4-2-3-1
1
Ольсен
2
Юханссон
14
Хеландер
3
Линделеф
6
Аугустинссон
20
Ольссон
19
Сванберг
21
Кулушевски
17
Классон
10
Форсберг
9
Исак
9
Дувикас
10
Цолис
10
Цолис
9
Дувикас
14
Павлидис
14
Врусаи
14
Врусаи
14
Павлидис
14
Хеландер
24
Даниэльсон
24
Даниэльсон
14
Хеландер
2
Юханссон
20
Крафт
20
Крафт
2
Юханссон
21
Кулушевски
22
Телин
22
Телин
21
Кулушевски
17
Классон
9
Карлссон
9
Карлссон
17
Классон
19
Сванберг
22
Квайсон
22
Квайсон
19
Сванберг
Остались в запасе
Греция
Швеция
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Греция - Швеция
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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