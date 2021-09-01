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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Гибралтар
Латвия - Гибралтар: обзор матча 01 сентября 2021
Латвия
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
3 : 1
Завершен
Гибралтар
50'
В. Гутковскис (П)
85'
В. Гутковскис
89'
А. Цыганик
71'
Т. Де Барр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Гибралтар
Замена
А. Яунземс
️️️️
Я. Икаунекс
90'
+1
Замена
К. Карклинс
️️️️
А. Зюзинс
90'
+1
90'
Замена
Р. Стач
️️️️
Г. Торилья
90'
Замена
Д. Чиполина
️️️️
К. Ронан
ГОЛ! 3:1!
А. Цыганик
89'
ГОЛ! 2:1!
В. Гутковскис
Пас отдал
Р. Кроллис
85'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
78'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Де Барр
64'
Замена
А. Понс
️️️️
Д. Валарино
63'
Замена
А. Муэли
️️️️
Д. Босио
63'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Л. Эннсли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Гутковскис
50'
Желтая карточка
А. Черномордис
39'
38'
Желтая карточка
Л. Эннсли
6'
Желтая карточка
Д. Босио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
17
Джеймс Босио
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
23
Рихардс Матревикс
ЦФ
8
Ренарс Варславанс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
13
Джейми Робба
ЦФ
3-4-3
1
Штейнборс
5
Черномордис
4
Дубра
13
Юрковскис
11
Савалниекс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
8
Эмсис
9
Гутковскис
14
Цыганик
20
Ульдрикис
3-4-3
23
Коулинг
2
Вайзмэн
4
Сержант
6
Чиполина
3
Валарино
12
Эннсли
8
Ронан
22
Торилья
10
Де Барр
20
Бритто
17
Босио
17
Зюзинс
21
Карклинс
21
Карклинс
17
Зюзинс
10
Икаунекс
16
Яунземс
16
Яунземс
10
Икаунекс
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
17
Босио
21
Муэли
21
Муэли
17
Босио
3
Валарино
21
Понс
21
Понс
3
Валарино
8
Ронан
3
Чиполина
3
Чиполина
8
Ронан
22
Торилья
9
Стач
9
Стач
22
Торилья
12
Эннсли
22
Эрнандес
22
Эрнандес
12
Эннсли
Остались в запасе
Латвия
Гибралтар
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
23
Рихардс Матревикс
ЦФ
8
Ренарс Варславанс
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
13
Джейми Робба
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
23
Рихардс Матревикс
ЦФ
8
Ренарс Варславанс
ЦФ
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
13
Джейми Робба
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Латвия - Гибралтар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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