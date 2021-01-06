Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Панатинаикос
Аполлон Смирнис - Панатинаикос: обзор матча 06 января 2021
Аполлон Смирнис
06.01.2021, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
20'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Панатинаикос
90'
+2
Желтая карточка
Карлитос
Желтая карточка
Х. Лисгарас
89'
81'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Македа
74'
Замена
Y. Mollo
️️️️
А. Хадзийованнис
Замена
Д. Хухумис
️️️️
К. Бручич
70'
69'
Желтая карточка
А. Пунгурас
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
58'
Желтая карточка
В. Сливка
53'
51'
Вторая желтая
В. Загаритис
45'
+1
Желтая карточка
С. Александропулос
Желтая карточка
С. Цилулис
37'
35'
Желтая карточка
В. Загаритис
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
34'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Иоаннидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
4-3-1-3
2
Бручич
0
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
77
Колл
14
Сливка
23
Цилулис
29
Бединелли
11
29
Иоаннидис
87
3-4-3
1
Диудис
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
27
Хуанкар
37
19
Загаритис
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
9
Македа
7
Иоаннидис
2
Бручич
3
Хухумис
3
Хухумис
2
Бручич
0
0
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
9
Македа
10
Карлитос
10
Карлитос
9
Македа
7
Хадзийованнис
14
14
7
Хадзийованнис
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Панатинаикос
21
Василиос Витлис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
21
Василиос Витлис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Аполлон Смирнис - Панатинаикос
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
Панатинаикос
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+