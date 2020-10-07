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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Фарерские острова
Дания - Фарерские острова: обзор матча 07 октября 2020
Дания
07.10.2020, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Фарерские острова
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
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