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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Старт
Викинг - Старт: обзор матча 28 ноября 2020
Викинг
28.11.2020, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
4 : 1
Завершен
Старт
63'
С. Фридьоунссон
70'
F. TorsteinbÃ¸
72'
F. TorsteinbÃ¸
90+2'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Старт
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Кабран
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
Я. де Ланлай
78'
Замена
E. Ãstensen
️️️️
С. Бьорсхол
75'
74'
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. El Makrini
ГОЛ! 3:0!
F. TorsteinbÃ¸
72'
72'
Замена
M. Bringaker
️️️️
E. Schulze
ГОЛ! 2:0!
F. TorsteinbÃ¸
70'
67'
Замена
K. Skaanes
️️️️
M. Ramsland
ГОЛ! 1:0!
С. Фридьоунссон
63'
Желтая карточка
З. Битики
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
8
Сондре Аукленд
АП
13
Michael Crowe
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Старт
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
3-1-1-1-5
18
Бьорсхол
5
Хеггхейм
28
Себулонсен
8
Белл
28
Фридьоунссон
11
Битики
9
14
Бериша
11
де Ланлай
1
5
2-2-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
23
Сегберг
15
11
Кабран
1
6
15
11
18
18
Бьорсхол
16
16
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
10
10
11
де Ланлай
18
19
19
18
11
20
20
11
15
15
Скалевик
15
Скалевик
15
Остались в запасе
Викинг
Старт
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Викинг - Старт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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