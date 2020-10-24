Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Сандефьорд
Старт - Сандефьорд: обзор матча 24 октября 2020
Старт
24.10.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сандефьорд
52'
Х. Сингх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Сандефьорд
90'
+4
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Вега
90'
+4
Замена
G. Gibson
️️️️
С. Гуссиас
Замена
M. Bringaker
️️️️
C. Bolaños
85'
83'
Замена
E. Palsson
️️️️
E. Valles
Замена
К. Кабран
️️️️
E. Marković
77'
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. Ramsland
76'
Замена
М. Угланд
️️️️
E. Børufsen
76'
Замена
Э. Вихне
️️️️
H. Robstad
66'
58'
Желтая карточка
E. Valles
52'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сингх
48'
Желтая карточка
Д. Вега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Старт
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
50
Henrik Dahl
ЦФ
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
2-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
15
14
1
18
15
11
1-3-5
5
Вембангомо
24
Сингх
3
Валес
15
Вега
7
2
4
3
4
30
20
20
30
18
15
Скалевик
15
Скалевик
18
15
11
Кабран
11
Кабран
15
14
18
Угланд
18
Угланд
14
15
32
Вихне
32
Вихне
15
3
3
15
Вега
99
Хансен
99
Хансен
15
Вега
4
6
6
4
28
Гуссиас
25
25
28
Гуссиас
Остались в запасе
Старт
Сандефьорд
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
50
Henrik Dahl
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
50
Henrik Dahl
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Старт - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
Новости команд
Все
Старт
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+