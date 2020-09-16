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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ипсвич Таун - Фулхэм
Ипсвич Таун - Фулхэм: обзор матча 16 сентября 2020
Ипсвич Таун
16.09.2020, среда, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Фулхэм
38'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ипсвич Таун - Фулхэм
82'
Замена
Д. Брайан
️️️️
К. Тете
Замена
A. Judge
️️️️
J. Nolan
70'
69'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ф. Ангисса
Замена
J. Norwood
️️️️
O. Hawkins
69'
63'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
М. Лемина
Замена
Ф. Даунс
️️️️
А. Доззел
58'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
К. Тете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
30
Myles Kenlock
ЦФ
11
Jon Nolan
ЦФ
44
Emyr Huws
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ипсвич Таун
8
Тедди Бишоп
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Freddie Sears
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
4
Luke Chambers
ЦФ
18
Alan Judge
ЦФ
11
James Norwood
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
1-1-1-5
13
Корнелл
6
Уилсон
21
Доззел
7
Эдвардс
30
12
44
11
22
4-1-1-3-1
23
Ареоля
3
Одои
23
Ле Марша
33
Робинсон
2
Тете
99
Лемина
99
Ангисса
93
Кноккарт
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
21
Доззел
4
Даунс
4
Даунс
21
Доззел
11
18
18
11
12
11
11
12
2
Тете
23
Брайан
23
Брайан
2
Тете
99
Лемина
10
Кэрни
10
Кэрни
99
Лемина
99
Ангисса
6
Рид
6
Рид
99
Ангисса
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Фулхэм
20
Freddie Sears
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
4
Luke Chambers
ЦФ
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
8
Тайриз Франсуа
ЦП
31
Фабри
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
20
Freddie Sears
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
4
Luke Chambers
ЦФ
8
Тедди Бишоп
ЦП
Остались в запасе
8
Тайриз Франсуа
ЦП
31
Фабри
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Ипсвич Таун - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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