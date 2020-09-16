Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Халл Сити
Лидс - Халл Сити: обзор матча 16 сентября 2020
Лидс
16.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 9
Завершен
Халл Сити
90+3'
Э. Алиоски
5'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Халл Сити
ГОЛ!
Э. Джонс
6:8
Пенальти не реализован!
Д. Шеклтон
ГОЛ!
D. Batty
6:7
ГОЛ!
К. Касилья
6:6
ГОЛ!
B. Chadwick
5:6
ГОЛ!
Ш. МакЛафлин
5:5
ГОЛ!
Л. Дэвис
5:4
ГОЛ!
К. Элдер
4:4
ГОЛ!
T. Mayer
4:3
ГОЛ!
Б. Дуглас
4:2
ГОЛ!
J. Scott
3:2
ГОЛ!
И. Поведа
3:1
Пенальти не реализован!
Л. Койл
ГОЛ!
Т. Робертс
2:1
Пенальти не реализован!
Э. Алиоски
ГОЛ!
Г. Доэрти
1:1
ГОЛ!
Родриго
1:0
ГОЛ! 1:1!
Э. Алиоски
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
J. Scott
72'
Замена
B. Chadwick
️️️️
M. Wilks
Желтая карточка
Э. Алиоски
45'
+1
5'
ГОЛ! 0:1!
M. Wilks
Пас отдал
J. Scott
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Матеуш Богуш
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Халл Сити
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
19
Billy Chadwick
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
22
Thomas Mayer
ЦФ
4-2-3
1
Касилья
7
Алиоски
4
Кейси
30
Дуглас
3
Дэвис
19
Богуш
16
Шеклтон
19
Родриго
99
Поведа
19
Робертс
4-4-1-1
13
Ингрэм
2
Койл
15
МакЛафлин
20
Элдер
5
Джонс
10
Хонимэн
18
12
5
Доэрти
23
Льюис-Поттер
14
12
19
19
12
Остались в запасе
Лидс
Халл Сити
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Harvey Cartwright
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
22
Thomas Mayer
ЦФ
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Harvey Cartwright
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
22
Thomas Mayer
ЦФ
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Лидс - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Халл Сити
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+