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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Генчлербирлиги
Трабзонспор - Генчлербирлиги: обзор матча 15 мая 2021
Трабзонспор
15.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 42 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
45'
К. Экубан
87'
Б. Афобе
52'
F. AyitÃ©
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Генчлербирлиги
ГОЛ! 2:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Т. Бакасетас
87'
Замена
Б. Афобе
️️️️
А. Омюр
87'
Замена
S. Kinali
️️️️
Ю. Сари
86'
79'
Замена
I. Karakas
️️️️
S. Yilmaz
Желтая карточка
В. Уго
78'
72'
Желтая карточка
S. Yilmaz
72'
Замена
L. Mugni
️️️️
Р. Берисбек
52'
ГОЛ! 1:1!
F. AyitÃ©
46'
Замена
С. Лима
️️️️
С. Дикмен
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
Пас отдал
Т. Бакасетас
45'
34'
Желтая карточка
F. AyitÃ©
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
20
Seyit Ali Kahya
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
22
Черекчи
8
Бэйкер
81
Экубан
33
Омюр
9
Бакасетас
7
Сари
9
Нвакаеме
4-3-3
15
Нордфельдт
4
Юханссон
15
4
Кызылдаг
39
19
Берисбек
6
Дикмен
17
9
11
14
7
Сари
0
0
7
Сари
33
Омюр
23
Афобе
23
Афобе
33
Омюр
19
Берисбек
26
26
19
Берисбек
17
23
23
17
6
Дикмен
91
Лима
91
Лима
6
Дикмен
Остались в запасе
Трабзонспор
Генчлербирлиги
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Юнал Караман
20
Seyit Ali Kahya
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
37
Yasin Davus
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
20
Seyit Ali Kahya
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
37
Yasin Davus
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Трабзонспор - Генчлербирлиги
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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