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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Трабзонспор
Коньяспор - Трабзонспор: обзор матча 11 мая 2021
Коньяспор
11.05.2021, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 41 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
82'
А. Хаджиахметович
64'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Трабзонспор
90'
+5
Замена
М. Хосейни
️️️️
Т. Бакасетас
90'
+4
Желтая карточка
Л. Бэйкер
Замена
D. Can Golpek
️️️️
Л. Шенгелия
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Хаджиахметович
82'
78'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
Замена
Э. Дачи
️️️️
А. Рахманович
69'
Желтая карточка
А. Джалик
64'
64'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Замена
Н. Скубич
️️️️
Б. Ярдымджи
64'
Замена
М. Евтович
️️️️
А. Демирбаг
46'
Желтая карточка
Б. Ярдымджи
38'
34'
Желтая карточка
Э. Ие
19'
Красная карточка
С. Асан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
20
İsmail Güven
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Сехич
6
Джалик
12
Гильерме
26
Ярдымджи
4
Демирбаг
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
11
Рахманович
70
Секидика
17
Цикалеши
3-2-3-1-1
1
Чакир
22
Черекчи
32
Ие
23
Марлон
14
Уго
61
Асан
33
Омюр
8
Бэйкер
81
Экубан
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
27
Шенгелия
24
24
27
Шенгелия
26
Ярдымджи
89
Скубич
89
Скубич
26
Ярдымджи
4
Демирбаг
8
Евтович
8
Евтович
4
Демирбаг
11
Рахманович
22
Дачи
22
Дачи
11
Рахманович
9
Бакасетас
5
Хосейни
5
Хосейни
9
Бакасетас
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
Остались в запасе
Коньяспор
Трабзонспор
88
Ахмет Карадемир
ПВ
20
İsmail Güven
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
88
Ахмет Карадемир
ПВ
20
İsmail Güven
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Коньяспор - Трабзонспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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