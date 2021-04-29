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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Истанбул Башакшехир
Эрзурумспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 29 апреля 2021
Эрзурумспор
29.04.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
5'
Э. Бассан
58'
Н. Шадли (П)
84'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Желтая карточка
Э. Кривелли
90'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ф. Гульбрандсен
87'
Желтая карточка
В. Бабакан
84'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Э. Вишча
84'
Замена
У. Учар
️️️️
Б. Озкан
81'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Желтая карточка
Э. Бассан
81'
73'
Замена
М. Топал
️️️️
Н. Шадли
73'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Болинголи
Замена
B. Ãagiran
️️️️
J. Ochieng Omolo
63'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
G. Obertan
63'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Шадли
46'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Алексич
Желтая карточка
C. Ahmet Alkılıç
37'
18'
Красная карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 1:0!
Э. Бассан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
1-1-1-5
55
20
Бумаль
17
Бассан
5
15
4
77
23
3-3-1-2-1
1
Бабакан
3
Дуарте
21
Текдемир
9
Алексич
24
Епуряну
38
Чигерчи
5
Болинголи
89
Шадли
10
Вишча
20
Жулиано
42
Саинер
4
61
61
4
15
77
77
15
Озкан
33
Учар
33
Учар
Озкан
19
Озкан
19
Озкан
89
Шадли
5
Топал
5
Топал
89
Шадли
5
Болинголи
9
Тюрук
9
Тюрук
5
Болинголи
Гульбрандсен
27
Кривелли
27
Кривелли
Гульбрандсен
9
Алексич
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Алексич
Остались в запасе
Эрзурумспор
Истанбул Башакшехир
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Эрзурумспор - Истанбул Башакшехир
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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