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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Эрзурумспор
Газиантеп - Эрзурумспор: обзор матча 25 апреля 2021
Газиантеп
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Эрзурумспор
69'
М. Демир
90'
М. Демир
54'
Рикарду
59'
H. Hatipoğlu
84'
B. Ãagiran
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Эрзурумспор
90'
+1
Желтая карточка
O. Çelik
90'
+1
Желтая карточка
O. Karakullukcu
ГОЛ! 2:3!
М. Демир
90'
Замена
A. Sousa
️️️️
А. Максим
87'
Замена
М. Джихан
️️️️
К. Эзер
87'
84'
ГОЛ! 1:3!
B. Ãagiran
Замена
P. Olkowski
️️️️
О. Джейлан
78'
76'
Замена
O. Çelik
️️️️
G. Obertan
ГОЛ! 1:2!
М. Демир
Пас отдал
K. Mirallas
69'
67'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
J. Ochieng Omolo
67'
Замена
А. Новиковас
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
67'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
67'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Э. Бассан
Замена
Ф. Соялп
️️️️
J.
64'
Замена
K. Mirallas
️️️️
А. Ветрих
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
H. Hatipoğlu
Пас отдал
C. Ahmet Alkılıç
54'
ГОЛ! 0:1!
Рикарду
Пас отдал
M. Murat Uçar
30'
Желтая карточка
П. Бумаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
4-4-3
77
Вурал
3
Джилободжи
77
Джейлан
14
Тошка
6
44
Максим
10
Эзер
4
Ветрих
12
Дико
9
Демир
25
1-1-1-5
55
20
Бумаль
17
Бассан
4
77
99
5
23
4
Ветрих
87
87
4
Ветрих
10
Эзер
11
Джихан
11
Джихан
10
Эзер
77
Джейлан
16
16
77
Джейлан
44
Максим
18
18
44
Максим
6
8
Соялп
8
Соялп
6
4
88
88
4
15
77
77
15
17
Бассан
19
Рашани
19
Рашани
17
Бассан
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
99
11
Новиковас
11
Новиковас
99
Остались в запасе
Газиантеп
Эрзурумспор
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
21
Roderick Miranda
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
21
Roderick Miranda
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Газиантеп - Эрзурумспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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