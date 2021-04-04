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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Коньяспор
Эрзурумспор - Коньяспор: обзор матча 04 апреля 2021
Эрзурумспор
04.04.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Коньяспор
15'
М. Да Кошта
9'
Д. Милошевич
44'
А. Бартакжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Коньяспор
83'
Замена
A. Kravets
️️️️
Д. Секидика
83'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
Замена
П. Бумаль
️️️️
Э. Бассан
75'
75'
Замена
F. Miya
️️️️
З. Битики
Замена
H. Hatipoğlu
️️️️
Z. Bergdich
68'
65'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
Д. Милошевич
Замена
M. El Kabir
️️️️
Э. Рашани
54'
Замена
O. Çelik
️️️️
G. Obertan
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Бартакжи
26'
Пенальти не реализован!
С. Цикалеши
Желтая карточка
M. Murat Uçar
24'
15'
Желтая карточка
М. Евтович
ГОЛ! 1:1!
М. Да Кошта
Пас отдал
Э. Бассан
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милошевич
Пас отдал
С. Цикалеши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
3-2-1-5
21
55
3
Да Кошта
17
Бассан
92
19
Рашани
29
77
15
4
10
Рикарду
4-3-1-2
23
Сехич
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
42
Бартакжи
8
Евтович
6
27
Милошевич
11
Битики
70
Секидика
17
Цикалеши
21
5
5
21
4
88
88
4
19
Рашани
14
14
19
Рашани
17
Бассан
20
Бумаль
20
Бумаль
17
Бассан
6
4
Демирбаг
4
Демирбаг
6
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
11
Битики
21
21
11
Битики
70
Секидика
0
0
70
Секидика
Остались в запасе
Эрзурумспор
Коньяспор
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
6
Муса Чагыран
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Эрзурумспор - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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