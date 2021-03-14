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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Трабзонспор
Эрзурумспор - Трабзонспор: обзор матча 14 марта 2021
Эрзурумспор
14.03.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Трабзонспор
Замена
Б. Дарри
️️️️
Э. Бассан
87'
87'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
А. Пармак
Замена
G. Obertan
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
75'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
O. Çelik
75'
75'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Нвакаеме
66'
Замена
Флавио
️️️️
Ю. Малли
Желтая карточка
П. Бумаль
62'
Замена
А. Новиковас
️️️️
M. El Kabir
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Эрзурумспор
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Браим Дарри
ЛВ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-1-2-5
91
Бутко
21
55
20
Бумаль
17
Бассан
92
29
99
88
30
14
4-2-2-2
1
Чакир
23
Марлон
5
Хосейни
32
Ие
4
Тюркмен
6
Пармак
81
Экубан
9
Бакасетас
10
Малли
9
Нвакаеме
21
Джанини
88
77
77
88
17
Бассан
11
Дарри
11
Дарри
17
Бассан
99
4
4
99
14
11
Новиковас
11
Новиковас
14
10
Малли
8
Флавио
8
Флавио
10
Малли
6
Пармак
8
Бэйкер
8
Бэйкер
6
Пармак
9
Нвакаеме
7
Сари
7
Сари
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Эрзурумспор
Трабзонспор
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Эрзурумспор - Трабзонспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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