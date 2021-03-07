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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 марта 2021
Генчлербирлиги
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
90'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
С. Дикмен
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Вторая желтая
P. Polomat
89'
Замена
L. Mugni
️️️️
D. Furman
84'
Замена
А. Кызылдаг
️️️️
S. Yilmaz
84'
84'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Жулиано
84'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
М. Топал
71'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Д. Алексич
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
M. Yildirim
67'
59'
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Кривелли
58'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Желтая карточка
P. Polomat
58'
46'
Замена
Рафаэл
️️️️
О. Али Саинер
16'
Желтая карточка
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
14
Metehan Mert
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
3-5-2
15
Нордфельдт
3
39
4
Юханссон
21
Кандеяш
8
17
6
Дикмен
26
Пирис
91
Лима
7
4-3-1-2
1
Бабакан
24
Епуряну
33
Али Калдырым
9
Алексич
26
Понк
5
Топал
9
Тюрук
19
Озкан
20
Жулиано
42
Саинер
27
Кривелли
7
26
26
7
17
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
17
6
Дикмен
26
26
6
Дикмен
8
11
11
8
5
Топал
38
Чигерчи
38
Чигерчи
5
Топал
9
Алексич
10
Вишча
10
Вишча
9
Алексич
42
Саинер
2
Рафаэл
2
Рафаэл
42
Саинер
20
Жулиано
55
Ндайшими
55
Ндайшими
20
Жулиано
27
Кривелли
19
Ба
19
Ба
27
Кривелли
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Истанбул Башакшехир
27
Омюрджан Артан
ПЗ
14
Metehan Mert
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
23
I. Karakas
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
34
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
14
Metehan Mert
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
23
I. Karakas
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
34
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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