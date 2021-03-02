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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Генчлербирлиги
Газиантеп - Генчлербирлиги: обзор матча 02 марта 2021
Газиантеп
02.03.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
60'
К. Эзер
80'
J.
18'
С. Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Генчлербирлиги
90'
+2
Замена
I. Karakas
️️️️
S. Yilmaz
90'
Желтая карточка
О. Артан
Замена
R. Miranda
️️️️
А. Максим
84'
82'
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
D. Furman
ГОЛ! 2:1!
J.
Пас отдал
Г. Вурал
80'
Замена
C. Şahin
️️️️
Н. Дико
75'
72'
Замена
D. Angelo
️️️️
M. Yildirim
ГОЛ! 1:1!
К. Эзер
60'
Замена
J.
️️️️
A. Sousa
60'
Красная карточка
K. Mirallas
58'
Замена
А. Ветрих
️️️️
О. Рашид
46'
Замена
К. Эзер
️️️️
Э. Эрсой
46'
34'
Желтая карточка
S. Yilmaz
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Лима
Пас отдал
M. Yildirim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
6
Jefferson
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
3
Джилободжи
14
Тошка
16
77
Вурал
5
Эрсой
18
23
Рашид
44
Максим
12
Дико
87
3-5-2
15
Нордфельдт
4
Юханссон
4
Кызылдаг
27
Артан
26
Пирис
21
Кандеяш
8
6
Дикмен
17
91
Лима
7
44
Максим
21
21
44
Максим
5
Эрсой
10
Эзер
10
Эзер
5
Эрсой
23
Рашид
4
Ветрих
4
Ветрих
23
Рашид
12
Дико
70
70
12
Дико
18
6
6
18
8
3
3
8
7
26
26
7
17
23
23
17
Остались в запасе
Газиантеп
Генчлербирлиги
27
Бурак Бозан
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Газиантеп - Генчлербирлиги
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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