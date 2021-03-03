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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 03 марта 2021
Истанбул Башакшехир
03.03.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
85'
Д. Ба
79'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
90'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Секидика
90'
Замена
A. Kravets
️️️️
С. Цикалеши
Замена
J. Fernandes
️️️️
Э. Кривелли
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Д. Алексич
85'
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
З. Битики
Замена
Д. Ба
️️️️
Д. Тюрук
72'
67'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
А. Хаджиахметович
62'
Замена
З. Битики
️️️️
Э. Дачи
54'
Желтая карточка
Д. Секидика
Замена
Жулиано
️️️️
М. Текдемир
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Junior Fernandes
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
0
A. Kravets
ЦФ
3-2-3-2
1
Бабакан
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
24
Епуряну
26
Понк
5
Топал
9
Тюрук
19
Озкан
27
Кривелли
42
Саинер
4-3-3
34
89
Скубич
12
Гильерме
6
Джалик
42
Бартакжи
8
Евтович
82
8
Хаджиахметович
17
Цикалеши
22
Дачи
70
Секидика
27
Кривелли
10
10
27
Кривелли
21
Текдемир
20
Жулиано
20
Жулиано
21
Текдемир
9
Тюрук
19
Ба
19
Ба
9
Тюрук
22
Дачи
11
Битики
11
Битики
22
Дачи
70
Секидика
27
Шенгелия
27
Шенгелия
70
Секидика
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
17
Цикалеши
0
0
17
Цикалеши
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
1
Ахмет Киванч
ВР
38
Толга Чигерчи
ОП
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
11
Амар Рахманович
АП
6
Муса Чагыран
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
54
Erten Ersu
ВР
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
38
Толга Чигерчи
ОП
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
6
Муса Чагыран
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
54
Erten Ersu
ВР
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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