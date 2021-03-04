Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Гезтепе
Аланьяспор - Гезтепе: обзор матча 04 марта 2021
Аланьяспор
04.03.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
54'
Г. Цавеллас
43'
Ф. Аксой (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Гезтепе
90'
+7
Замена
L. Gassama
️️️️
Х. Акбунар
90'
+7
Замена
Тити
️️️️
О. Нвободо
90'
+1
Замена
М. Михоевич
️️️️
Ф. Диабате
Замена
М. Пектемек
️️️️
А. Барейро
82'
79'
Замена
А. Эсити
️️️️
С. Айдогду
Замена
Э. Караджа
️️️️
Давидсон
75'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Цавеллас
Пас отдал
Д. Кадзиор
54'
47'
Желтая карточка
А. Яхович
46'
Замена
А. Яхович
️️️️
Б. Идейе
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Аксой
27'
Желтая карточка
Б. Идейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Давидсон
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
44
Петер Зули
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
3-5-1-1
28
Марафона
29
Мубандже
24
33
Цавеллас
20
Аксой
6
92
Кадзиор
11
Давидсон
10
Кутлу
6
Сиопис
28
Барейро
4-1-2-3
70
Эгрибаят
7
Палули
33
Озтюрк
33
Нукан
68
Бурекович
5
Нвободо
8
Айдогду
7
Акбунар
12
Идейе
34
Диабате
27
Ндиайе
11
Давидсон
7
Караджа
7
Караджа
11
Давидсон
28
Барейро
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Барейро
34
Диабате
3
Михоевич
3
Михоевич
34
Диабате
5
Нвободо
4
Тити
4
Тити
5
Нвободо
7
Акбунар
27
27
7
Акбунар
8
Айдогду
13
Эсити
13
Эсити
8
Айдогду
12
Идейе
18
Яхович
18
Яхович
12
Идейе
Остались в запасе
Аланьяспор
Гезтепе
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Аланьяспор - Гезтепе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Гезтепе
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+