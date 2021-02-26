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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Газиантеп
Коньяспор - Газиантеп: обзор матча 26 февраля 2021
Коньяспор
26.02.2021, пятница, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Газиантеп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Газиантеп
84'
Замена
К. Эзер
️️️️
Н. Дико
Замена
Э. Дачи
️️️️
Д. Секидика
83'
80'
Замена
Ç. Şahin Akbaba
️️️️
А. Максим
79'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
K. Mirallas
74'
Замена
Э. Эрсой
️️️️
R. Miranda
74'
Замена
Г. Вурал
️️️️
J. Maranhao
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
Д. Милошевич
66'
55'
Желтая карточка
Н. Дико
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
49'
Замена
F. Miya
️️️️
А. Рахманович
46'
41'
Желтая карточка
R. Miranda
Желтая карточка
А. Рахманович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-3-1-2
34
42
Бартакжи
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
82
8
Евтович
27
Милошевич
11
Рахманович
17
Цикалеши
70
Секидика
3-2-3-2
19
Гювенк
12
21
3
Джилободжи
14
Тошка
16
44
Максим
4
Ветрих
18
12
Дико
87
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
11
Рахманович
21
21
11
Рахманович
70
Секидика
22
Дачи
22
Дачи
70
Секидика
44
Максим
25
25
44
Максим
12
77
Вурал
77
Вурал
12
21
5
Эрсой
5
Эрсой
21
12
Дико
10
Эзер
10
Эзер
12
Дико
87
7
7
87
Остались в запасе
Коньяспор
Газиантеп
11
Зимер Битики
ЛВ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
11
Зимер Битики
ЛВ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Остались в запасе
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Газиантеп
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Конья
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