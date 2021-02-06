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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Ризеспор
Аланьяспор - Ризеспор: обзор матча 06 февраля 2021
Аланьяспор
06.02.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
32'
А. Барейро (П)
90+5'
М. Пектемек
25'
М. Тальби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Ризеспор
ГОЛ! 2:1!
М. Пектемек
Пас отдал
С. Колкер
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Дилавер
90'
+3
Замена
F.
️️️️
Д. Джокович
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Караджа
88'
88'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Ф. Болдрин
86'
Желтая карточка
М. Тальби
85'
Желтая карточка
Д. Джокович
Замена
У. Гюнеш
️️️️
C. GÃ¼lselam
76'
75'
Замена
Б. Самудио
️️️️
М. Шкода
Желтая карточка
Г. Цавеллас
74'
65'
Желтая карточка
Г. Аккан
46'
Замена
К. Михаляк
️️️️
А. Содерлунд
46'
Замена
G. Donsah
️️️️
Д. Эрдоган
Желтая карточка
Э. Караджа
38'
38'
Желтая карточка
Я. Мерья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Барейро
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Тальби
Пас отдал
Д. Мельняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
4-4-2
28
Марафона
29
Мубандже
24
33
Цавеллас
29
Колкер
10
Кутлу
11
Давидсон
6
48
Учан
7
Караджа
28
Барейро
4-4-2
23
Аккан
55
5
Мерья
3
Тальби
17
Мельняк
10
Болдрин
21
Эрдоган
88
Джокович
66
Дилавер
16
Содерлунд
7
Шкода
7
Караджа
75
Бингель
75
Бингель
7
Караджа
6
20
Гюнеш
20
Гюнеш
6
21
Эрдоган
30
30
21
Эрдоган
10
Болдрин
27
Байано
27
Байано
10
Болдрин
7
Шкода
81
Самудио
81
Самудио
7
Шкода
16
Содерлунд
77
Михаляк
77
Михаляк
16
Содерлунд
88
Джокович
11
11
88
Джокович
Остались в запасе
Аланьяспор
Ризеспор
6
Манолис Сиопис
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
6
Манолис Сиопис
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Аланьяспор - Ризеспор
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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