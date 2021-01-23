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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Трабзонспор
Генчлербирлиги - Трабзонспор: обзор матча 23 января 2021
Генчлербирлиги
23.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
86'
Р. Пирис (П)
36'
Джанини
54'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Трабзонспор
90'
+4
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Пирис
86'
85'
Желтая карточка
Э. Ие
83'
Замена
М. Хосейни
️️️️
А. Пармак
83'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
Замена
I. Karakas
️️️️
О. Артан
81'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Д. Сио
81'
80'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
К. Экубан
Замена
Р. Берисбек
️️️️
S. Yilmaz
66'
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Экубан
Замена
M. Yildirim
️️️️
D. Furman
46'
Замена
B. Stancu
️️️️
С. Дикмен
46'
Желтая карточка
D. Furman
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
Джанини
Пас отдал
К. Экубан
Желтая карточка
С. Дикмен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Генчлербирлиги
11
Халил Пехливан
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
37
Yasin Davus
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
4-5-1
1
4
Кызылдаг
15
39
27
Артан
6
Дикмен
13
Сио
21
Кандеяш
17
26
Пирис
7
4-4-2
1
Чакир
23
Марлон
32
Ие
61
Асан
14
Уго
81
Экубан
6
Пармак
3
Эздемир
8
Флавио
9
Нвакаеме
21
Джанини
17
19
Берисбек
19
Берисбек
17
7
8
8
7
27
Артан
23
23
27
Артан
13
Сио
11
11
13
Сио
6
Дикмен
9
9
6
Дикмен
6
Пармак
5
Хосейни
5
Хосейни
6
Пармак
81
Экубан
22
Черекчи
22
Черекчи
81
Экубан
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Трабзонспор
37
Yasin Davus
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
37
Yasin Davus
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Остались в запасе
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Генчлербирлиги - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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