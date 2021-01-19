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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Коньяспор
Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 19 января 2021
Трабзонспор
19.01.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Коньяспор
22'
Э. Нвакаеме
56'
Флавио
60'
Джанини
88'
Л. Шенгелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
90'
Желтая карточка
М. Чагыран
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
89'
88'
ГОЛ! 3:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
A. Kravets
85'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
А. Хаджиахметович
84'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
О. Али Саинер
Желтая карточка
Л. Бэйкер
81'
Замена
Ю. Сари
️️️️
К. Экубан
81'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
Л. Бэйкер
81'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
А. Пармак
74'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
74'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
69'
65'
Замена
Э. Дачи
️️️️
С. Цикалеши
ГОЛ! 3:0!
Джанини
Пас отдал
К. Экубан
60'
ГОЛ! 2:0!
Флавио
Пас отдал
Э. Нвакаеме
56'
46'
Замена
З. Битики
️️️️
I. DiomandÃ©
45'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
35'
Желтая карточка
С. Цикалеши
Замена
Флавио
️️️️
А. Омюр
27'
24'
Желтая карточка
О. Али Саинер
ГОЛ! 1:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
С. Асан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
20
İsmail Güven
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
6
Пармак
81
Экубан
33
Омюр
8
Бэйкер
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-3-3
23
Сехич
89
Скубич
26
Ярдымджи
6
Джалик
42
Бартакжи
8
Евтович
82
8
Хаджиахметович
0
17
Цикалеши
42
Саинер
33
Омюр
8
Флавио
8
Флавио
33
Омюр
8
Бэйкер
22
Черекчи
22
Черекчи
8
Бэйкер
6
Пармак
3
Эздемир
3
Эздемир
6
Пармак
81
Экубан
7
Сари
7
Сари
81
Экубан
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
82
11
Битики
11
Битики
82
6
Чагыран
6
Чагыран
42
Саинер
27
Шенгелия
27
Шенгелия
42
Саинер
8
Хаджиахметович
6
6
8
Хаджиахметович
17
Цикалеши
22
Дачи
22
Дачи
17
Цикалеши
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
20
İsmail Güven
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
34
Eray Birnican
ВР
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
Остались в запасе
20
İsmail Güven
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
34
Eray Birnican
ВР
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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