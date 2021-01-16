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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гезтепе
Коньяспор - Гезтепе: обзор матча 16 января 2021
Коньяспор
16.01.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Гезтепе
54'
С. Цикалеши
62'
А. Хаджиахметович
17'
М. Михоевич
30'
П. Зули
58'
П. Зули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Гезтепе
90'
+2
Замена
К. Алиджи
️️️️
Х. Акбунар
90'
+2
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ш. Ндиайе
Желтая карточка
А. Бартакжи
89'
84'
Замена
K. Sönmez
️️️️
С. Айдогду
84'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
П. Зули
Желтая карточка
О. Али Саинер
83'
77'
Замена
А. Нукан
️️️️
З. Трипич
71'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
ГОЛ! 2:3!
А. Хаджиахметович
Пас отдал
Н. Скубич
62'
Замена
М. Чагыран
️️️️
M. Anicic
60'
58'
ГОЛ! 1:3!
П. Зули
Пас отдал
Х. Акбунар
ГОЛ! 1:2!
С. Цикалеши
Пас отдал
З. Битики
54'
Замена
З. Битики
️️️️
I. DiomandÃ©
46'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Л. Шенгелия
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
П. Зули
Пас отдал
Ш. Ндиайе
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Михоевич
Пас отдал
Б. Эмир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
48
Emre Pehlivan
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
54
Batuhan Kirdaroglu
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
3-4-3
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
28
8
Евтович
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
82
0
17
Цикалеши
42
Саинер
4-1-4-1
70
Эгрибаят
41
Эмир
7
Палули
4
Тити
3
Михоевич
5
Нвободо
8
Айдогду
44
Зули
10
Трипич
7
Акбунар
27
Ндиайе
82
11
Битики
11
Битики
82
28
6
Чагыран
6
Чагыран
28
27
Шенгелия
27
Милошевич
27
Милошевич
27
Шенгелия
8
Айдогду
6
6
8
Айдогду
7
Акбунар
22
Алиджи
22
Алиджи
7
Акбунар
10
Трипич
33
Нукан
33
Нукан
10
Трипич
44
Зули
99
99
44
Зули
27
Ндиайе
12
Идейе
12
Идейе
27
Ндиайе
Остались в запасе
Коньяспор
Гезтепе
48
Emre Pehlivan
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
54
Batuhan Kirdaroglu
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
48
Emre Pehlivan
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
54
Batuhan Kirdaroglu
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Коньяспор - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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