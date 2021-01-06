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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Гезтепе
Трабзонспор - Гезтепе: обзор матча 06 января 2021
Трабзонспор
06.01.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гезтепе
27'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Гезтепе
87'
Замена
В. Шимшек
️️️️
М. Михоевич
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Экубан
86'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
А. Омюр
86'
85'
Желтая карточка
О. Нвободо
81'
Замена
B. Süleyman
️️️️
S. Napoleoni
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
А. Пармак
81'
Замена
Флавио
️️️️
Джанини
73'
59'
Желтая карточка
А. Нукан
46'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
27'
18'
Желтая карточка
Б. Эмир
Желтая карточка
М. Хосейни
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
66
Burak Süleyman
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
61
Асан
32
Ие
23
Марлон
5
Хосейни
33
Омюр
81
Экубан
8
Бэйкер
6
Пармак
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-1-3-2
70
Эгрибаят
33
Нукан
7
Палули
41
Эмир
3
Михоевич
5
Нвободо
8
Айдогду
7
Акбунар
99
12
Идейе
27
Ндиайе
21
Джанини
8
Флавио
8
Флавио
21
Джанини
6
Пармак
22
Черекчи
22
Черекчи
6
Пармак
33
Омюр
27
Перейра
27
Перейра
33
Омюр
81
Экубан
23
Афобе
23
Афобе
81
Экубан
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
99
66
66
99
3
Михоевич
10
Шимшек
10
Шимшек
3
Михоевич
Остались в запасе
Трабзонспор
Гезтепе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Остались в запасе
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Трабзонспор - Гезтепе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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