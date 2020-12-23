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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Газиантеп
Касымпаша - Газиантеп: обзор матча 23 декабря 2020
Касымпаша
23.12.2020, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Газиантеп
9'
А. Максим (П)
25'
А. Максим
57'
J.
79'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Газиантеп
85'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
J.
Желтая карточка
Т. Бречка
83'
81'
Замена
P. Olkowski
️️️️
Г. Вурал
81'
Замена
З. Козули
️️️️
А. Максим
79'
ГОЛ! 0:4!
М. Демир
Замена
Y. Dulger
️️️️
Ю. Эрдоган
78'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Х. Хайрадинович
78'
68'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Н. Дико
68'
Замена
М. Демир
️️️️
К. Эзер
Замена
A. Cariús
️️️️
К. Варга
59'
57'
ГОЛ! 0:3!
J.
Пас отдал
K. Mirallas
Желтая карточка
А. Ходжич
53'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Максим
Пас отдал
Г. Вурал
20'
Желтая карточка
А. Тошка
16'
Желтая карточка
Г. Вурал
Замена
М. Тирпа
️️️️
Т. Сербест
10'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
3-4-1-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
15
Сербест
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
35
Кара
7
Варга
15
Ходжич
24
3-2-3-2
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
77
Вурал
6
44
Максим
10
Эзер
12
Дико
87
10
Эрдоган
55
55
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
34
Хасполат
34
Хасполат
10
Хайрадинович
15
Сербест
25
Тирпа
25
Тирпа
15
Сербест
7
Варга
77
77
7
Варга
44
Максим
7
Козули
7
Козули
44
Максим
77
Вурал
16
16
77
Вурал
6
8
Соялп
8
Соялп
6
12
Дико
4
Ветрих
4
Ветрих
12
Дико
10
Эзер
9
Демир
9
Демир
10
Эзер
Остались в запасе
Касымпаша
Газиантеп
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Газиантеп
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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