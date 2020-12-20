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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Эрзурумспор
Бешикташ - Эрзурумспор: обзор матча 20 декабря 2020
Бешикташ
20.12.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Эрзурумспор
58'
В. Абубакар (П)
63'
Д. Н'Куду
70'
Д. Вида
71'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Эрзурумспор
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Р. Геззаль
83'
Замена
А. Юнер
️️️️
В. Абубакар
82'
81'
Замена
I. Sissoko
️️️️
Рикарду
80'
Желтая карточка
Р. Мухаммед
Желтая карточка
Д. Вида
78'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Хатчинсон
76'
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Н'Куду
73'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Менса
73'
ГОЛ! 4:0!
В. Абубакар
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вида
70'
69'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Ö. Şişmanoğlu
69'
Замена
А. Садику
️️️️
И. Акдаг
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Б. Менса
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Абубакар
58'
46'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
А. Новиковас
Желтая карточка
Н. Уйсал
38'
36'
Желтая карточка
И. Акдаг
Желтая карточка
Б. Менса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
3-5-1-1
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
33
Йилмаз
13
Хатчинсон
43
Менса
18
Геззаль
5
Соуза
14
Н'Куду
20
Уйсал
9
Абубакар
1-3-5
30
26
Канак
12
Акдаг
11
Новиковас
20
88
4
7
10
Рикарду
5
9
Абубакар
27
Юнер
27
Юнер
9
Абубакар
13
Хатчинсон
15
Озякуп
15
Озякуп
13
Хатчинсон
18
Геззаль
50
Ялчин
50
Ялчин
18
Геззаль
43
Менса
24
Токез
24
Токез
43
Менса
14
Н'Куду
9
Ларин
9
Ларин
14
Н'Куду
10
Рикарду
3
3
10
Рикарду
7
17
Бассан
17
Бассан
7
12
Акдаг
19
Садику
19
Садику
12
Акдаг
11
Новиковас
10
Мухаммед
10
Мухаммед
11
Новиковас
Остались в запасе
Бешикташ
Эрзурумспор
1
Эмре Билгин
ВР
14
Айдин Хасич
ЦФ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
14
Айдин Хасич
ЦФ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Бешикташ - Эрзурумспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
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