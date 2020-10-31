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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Газиантеп
Генчлербирлиги - Газиантеп: обзор матча 31 октября 2020
Генчлербирлиги
31.10.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Газиантеп
56'
Д. Кандеяш
16'
А. Максим (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Газиантеп
90'
Замена
C. Şahin
️️️️
K. Mirallas
85'
Желтая карточка
J. Maranhao
Желтая карточка
С. Дикмен
84'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Р. Пирис
76'
75'
Замена
К. Эзер
️️️️
Н. Дико
73'
Желтая карточка
K. Mirallas
Желтая карточка
Д. Кандеяш
71'
Замена
С. Дикмен
️️️️
M. Yildirim
64'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
D. Furman
64'
63'
Замена
Г. Вурал
️️️️
М. Демир
63'
Замена
J.
️️️️
A. Sousa
ГОЛ! 1:1!
Д. Кандеяш
Пас отдал
P. Polomat
56'
50'
Желтая карточка
A. Sousa
Желтая карточка
M. Yildirim
45'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
3
39
15
4
Юханссон
26
Пирис
8
17
21
Кандеяш
23
7
3-2-2-3
19
Гювенк
3
Джилободжи
77
Джейлан
12
27
Кана-Бийик
14
Тошка
44
Максим
18
9
Демир
12
Дико
87
8
6
Дикмен
6
Дикмен
8
26
Пирис
3
Эздемир
3
Эздемир
26
Пирис
7
11
11
7
9
Демир
77
Вурал
77
Вурал
9
Демир
18
6
6
18
87
70
70
87
12
Дико
10
Эзер
10
Эзер
12
Дико
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Газиантеп
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
Остались в запасе
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Генчлербирлиги - Газиантеп
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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