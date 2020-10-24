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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Коньяспор
Газиантеп - Коньяспор: обзор матча 24 октября 2020
Газиантеп
24.10.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
76'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Коньяспор
90'
+4
Желтая карточка
И. Сехич
79'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
F. Miya
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
Пас отдал
C. Şahin
76'
Замена
М. Демир
️️️️
К. Эзер
65'
Замена
C. Şahin
️️️️
Г. Вурал
65'
Замена
З. Козули
️️️️
Ф. Соялп
65'
64'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Милошевич
Желтая карточка
А. Ветрих
54'
Замена
А. Ветрих
️️️️
A. Sousa
46'
Замена
P. Olkowski
️️️️
О. Джейлан
46'
46'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
М. Чагыран
42'
Желтая карточка
F. Miya
36'
Желтая карточка
Д. Милошевич
Желтая карточка
Г. Вурал
34'
Желтая карточка
Н. Дико
24'
22'
Желтая карточка
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Jefferson
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-2-4-1
19
Гювенк
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
14
Тошка
77
Вурал
77
Джейлан
10
Эзер
18
8
Соялп
44
Максим
12
Дико
4-4-2
23
Сехич
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
42
Бартакжи
8
Евтович
27
Милошевич
21
6
Чагыран
42
Саинер
0
8
Соялп
7
Козули
7
Козули
8
Соялп
77
Джейлан
16
16
77
Джейлан
77
Вурал
70
70
77
Вурал
18
4
Ветрих
4
Ветрих
18
10
Эзер
9
Демир
9
Демир
10
Эзер
6
Чагыран
6
6
6
Чагыран
27
Милошевич
27
Шенгелия
27
Шенгелия
27
Милошевич
21
17
Цикалеши
17
Цикалеши
21
Остались в запасе
Газиантеп
Коньяспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
Остались в запасе
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Газиантеп - Коньяспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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