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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Газиантеп
Гезтепе - Газиантеп: обзор матча 26 сентября 2020
Гезтепе
26.09.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Газиантеп
50'
С. Айдогду
61'
Б. Идейе
7'
М. Демир
90'
А. Максим (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Газиантеп
90'
+3
Замена
A. Sousa
️️️️
J.
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Максим
Желтая карточка
Я. Каян
89'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
З. Трипич
88'
85'
Замена
О. Джейлан
️️️️
P. Olkowski
83'
Желтая карточка
P. Olkowski
Замена
K. Sönmez
️️️️
M. MossorÃ³
78'
74'
Замена
C. Şahin
️️️️
Андре
73'
Замена
К. Эзер
️️️️
М. Демир
72'
Замена
З. Козули
️️️️
Г. Вурал
ГОЛ! 2:1!
Б. Идейе
Пас отдал
M. MossorÃ³
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Айдогду
Пас отдал
З. Трипич
50'
Желтая карточка
Х. Акбунар
43'
Желтая карточка
А. Озтюрк
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Демир
Пас отдал
Г. Вурал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
Газиантеп
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
4-5-1
70
Эгрибаят
7
Палули
33
Нукан
41
Эмир
33
Озтюрк
20
Каян
7
Акбунар
10
10
Трипич
8
Айдогду
12
Идейе
3-2-2-2
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
14
Тошка
12
3
Джилободжи
77
Вурал
6
44
Максим
21
Андре
9
Демир
10
Трипич
68
Бурекович
68
Бурекович
10
Трипич
10
6
6
10
77
Вурал
7
Козули
7
Козули
77
Вурал
16
77
Джейлан
77
Джейлан
16
9
Демир
10
Эзер
10
Эзер
9
Демир
21
Андре
70
70
21
Андре
6
18
18
6
Остались в запасе
Гезтепе
Газиантеп
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Гезтепе - Газиантеп
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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