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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 23 мая 2021
Гранада
23.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
Замена
J. Ignacio Brunet Bordin
️️️️
Ф. Вико
90'
88'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Д. Джене
88'
Замена
Х. Миранда
️️️️
М. Кукурелья
86'
Желтая карточка
С. Абдулай
83'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
83'
Замена
С. Абдулай
️️️️
Н. Максимович
Замена
А. Марин
️️️️
Л. Суарес
76'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
70'
64'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
Я. Брайс
63'
Желтая карточка
В. Диас
56'
Замена
В. Диас
️️️️
А. Соро
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Х. Вальехо
46'
35'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
А. Соро
22'
Желтая карточка
Х. Санчес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
21
Сабит Абдулай
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-3-2
13
Эскандель
23
Санчес
24
Вальехо
5
Санчес
20
Фулкье
88
Брайс
29
Соро
19
Вико
7
Пуэртас
19
Молина
97
Суарес
3-2-2-1-1
1
Янес
12
Ньом
2
Джене
5
Чема
2
Иглесиас
17
Кукурелья
10
Аленья
88
Максимович
14
Кубо
20
Унал
19
Вико
36
36
19
Вико
97
Суарес
3
Марин
3
Марин
97
Суарес
29
Соро
16
Диас
16
Диас
29
Соро
24
Вальехо
11
Мачис
11
Мачис
24
Вальехо
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
88
Максимович
21
Абдулай
21
Абдулай
88
Максимович
2
Джене
23
Кабако
23
Кабако
2
Джене
17
Кукурелья
11
Миранда
11
Миранда
17
Кукурелья
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
22
Суарес
9
Эрнандес
9
Эрнандес
22
Суарес
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Гранада - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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