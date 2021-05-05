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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Спортинг
Риу Аве - Спортинг: обзор матча 05 мая 2021
Риу Аве
05.05.2021, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
34'
П. Гонсалвеш (П)
63'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
J. Brandão
90'
+4
Замена
Савио
️️️️
Гуга
90'
84'
Замена
Л. Нету
️️️️
Ж. Перейра
84'
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
Пеле
️️️️
Ф. Аугусто
79'
76'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Ж. Мариу
74'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ч. Жеральдеш
72'
Желтая карточка
F. Coentrão
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
Паулинью
Красная карточка
T.
62'
54'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Н. Сантуш
Замена
К. Манэ
️️️️
П. Амарал
46'
42'
Желтая карточка
З. Феддаль
Желтая карточка
А. Сантос
38'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Гонсалвеш
26'
Желтая карточка
Н. Мендеш
Желтая карточка
Ф. Аугусто
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
8
Tarantini
ЦП
25
Пеле
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
3-2-2-3
1
33
Сантос
12
Пинту
21
Боревкович
6
Гуга
24
Амарал
12
Жеральдеш
6
Аугусто
10
Дала
0
21
3-3-2-2
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
27
Перейра
25
Инасиу
6
Палинья
25
Мендеш
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
26
Паулинью
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
6
Гуга
16
Савио
16
Савио
6
Гуга
6
Аугусто
25
Пеле
25
Пеле
6
Аугусто
24
Амарал
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
24
Амарал
23
Мариу
77
Кабрал
77
Кабрал
23
Мариу
27
Перейра
13
Нету
13
Нету
27
Перейра
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Сантуш
Остались в запасе
Риу Аве
Спортинг
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
14
Дариу Эссуго
ЦП
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
19
Ronan
ЦФ
Остались в запасе
14
Дариу Эссуго
ЦП
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Риу Аве - Спортинг
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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