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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Брага
Риу Аве - Брага: обзор матча 17 апреля 2021
Риу Аве
17.04.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 0
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Брага
Замена
A. Cruz
️️️️
Гуга
90'
+2
87'
Замена
А. Орта
️️️️
Ж. Новейш
87'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
Замена
Н. Монте
️️️️
К. Манэ
84'
Красная карточка
Ж. Дала
80'
70'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Р. Орта
70'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Руис
69'
Желтая карточка
З. Карлуш
69'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
А. Сантос
61'
Желтая карточка
П. Амарал
41'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
35'
30'
Желтая карточка
Н. Секейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Tarantini
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Брага
1
Матеус
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
15
Magrão
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
3-2-3-2
1
33
Сантос
24
Амарал
6
Гуга
21
Боревкович
12
Пинту
12
Жеральдеш
8
6
Аугусто
20
Карлос Манэ
10
Дала
4-2-3-1
1
Матеус
3
Тормена
6
Роланду
6
Секейра
2
Зе Карлуш
7
Новейш
15
Франсержио
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Руис
6
Гуга
7
7
6
Гуга
20
Карлос Манэ
20
Монте
20
Монте
20
Карлос Манэ
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
21
Орта
10
Гайтан
10
Гайтан
21
Орта
7
Новейш
6
Орта
6
Орта
7
Новейш
9
Руис
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Руис
8
Каштру
12
Пиазон
12
Пиазон
8
Каштру
Остались в запасе
Риу Аве
Брага
15
Magrão
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
15
Magrão
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Остались в запасе
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Риу Аве - Брага
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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