Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Спортинг
Маритиму - Спортинг: обзор матча 05 февраля 2021
Маритиму
05.02.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
9'
П. Гонсалвеш
57'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Перейра
87'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Антунеш
87'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
Желтая карточка
Р. Сантос
83'
Замена
M.
️️️️
R. Macedo
81'
77'
Замена
Табата
️️️️
Н. Сантуш
Замена
J. Correa
️️️️
F. Bambock
72'
Замена
T. Soderstrom
️️️️
Ж. Таго
72'
66'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
57'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Антунеш
Замена
А. Алипур
️️️️
S.
56'
Замена
А. Каро
️️️️
Л. Андраде
56'
Желтая карточка
Л. Андраде
30'
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Г. Инасиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
17
Milson
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Абедзаде
22
Гермес
44
Африко
15
Сантос
5
Андраде
5
Ирмер
12
99
Гитан
95
Таго
99
7
3-3-2-2
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
5
Антунеш
23
Порро
6
Палинья
25
Инасиу
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
26
Паулинью
7
17
17
7
5
Андраде
2
Каро
2
Каро
5
Андраде
95
Таго
23
23
95
Таго
99
9
Алипур
9
Алипур
99
12
0
0
12
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
11
Сантуш
10
Табата
10
Табата
11
Сантуш
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
5
Антунеш
27
Перейра
27
Перейра
5
Антунеш
Остались в запасе
Маритиму
Спортинг
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
8
Бруну Пас
ОП
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
6
Педру Пеладжо
ЦП
Остались в запасе
8
Бруну Пас
ОП
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Маритиму - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Спортинг
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+