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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Риу Аве
Спортинг - Риу Аве: обзор матча 15 января 2021
Спортинг
15.01.2021, пятница, 21:30
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
42'
П. Гонсалвеш
61'
Ж. Дала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Риу Аве
90'
+4
Желтая карточка
А. Перейра
90'
+3
Замена
А. Перейра
️️️️
Ж. Дала
Желтая карточка
Табата
87'
83'
Желтая карточка
Гуга
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Г. Плата
78'
70'
Замена
R. Meshino
️️️️
Ч. Жеральдеш
69'
Желтая карточка
Габриэлзиньо
69'
Желтая карточка
T.
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Дала
Пас отдал
К. Манэ
46'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
П. Амарал
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Г. Плата
42'
25'
Желтая карточка
F. Coentrão
Желтая карточка
Ж. Мариу
24'
15'
Желтая карточка
П. Амарал
Желтая карточка
Г. Плата
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
15
Magrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
4-1-2-3
1
Адан
26
Борха
4
Коатес
72
Куарежма
23
Порро
6
Палинья
28
Гонсалвеш
23
Мариу
19
Плата
11
Сантуш
8
Томаш
3-2-2-3
1
6
Гуга
12
Пинту
21
Боревкович
33
Сантос
24
Амарал
8
12
Жеральдеш
10
Дала
20
Карлос Манэ
0
19
Плата
77
Кабрал
77
Кабрал
19
Плата
24
Амарал
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
24
Амарал
12
Жеральдеш
8
8
12
Жеральдеш
10
Дала
95
Перейра
95
Перейра
10
Дала
Остались в запасе
Спортинг
Риу Аве
44
Жоау Силва
ЦЗ
10
Табата
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
15
Magrão
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
44
Жоау Силва
ЦЗ
10
Табата
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
15
Magrão
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Спортинг - Риу Аве
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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