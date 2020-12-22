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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Риу Аве
Брага - Риу Аве: обзор матча 22 декабря 2020
Брага
22.12.2020, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 10 тур
3 : 0
Завершен
Риу Аве
43'
Р. Орта
62'
Франсержио
88'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Риу Аве
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Орта
90'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Франсержио
90'
ГОЛ! 3:0!
Паулинью
88'
72'
Замена
R.
️️️️
Ч. Жеральдеш
72'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ж. Дала
ГОЛ! 2:0!
Франсержио
Пас отдал
Ю. Медейрос
62'
Желтая карточка
В. Тормена
60'
46'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
Ф. Аугусто
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
А. Каштру
43'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Галено
19'
Желтая карточка
Р. Орта
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Витинья
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Риу Аве
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
3
Тормена
6
Секейра
2
Виана
47
Эшгайю
15
Франсержио
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
26
Паулинью
45
Медейрос
4-3-3
1
33
Сантос
24
Амарал
12
Пинту
21
Боревкович
25
Пеле
6
Аугусто
12
Жеральдеш
20
Карлос Манэ
20
10
Дала
15
Франсержио
7
Новейш
7
Новейш
15
Франсержио
13
Галено
73
Мусрати
73
Мусрати
13
Галено
21
Орта
9
Руис
9
Руис
21
Орта
10
Дала
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
10
Дала
6
Аугусто
21
Ямбор
21
Ямбор
6
Аугусто
12
Жеральдеш
19
19
12
Жеральдеш
Остались в запасе
Брага
Риу Аве
21
Родригу Гомеш
ЦП
2
Зе Карлуш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
22
LÃ©o
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
21
Родригу Гомеш
ЦП
2
Зе Карлуш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Брага - Риу Аве
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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