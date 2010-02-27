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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
Сент-Миррен - Гамильтон Академикал: обзор матча 27 февраля 2010
Сент-Миррен
27.02.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Шотландии, 27 тур
0 : 0
Завершен
Гамильтон Академикал
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
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Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 1
28.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 1
24.10.2026
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Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
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12.04.2025
Гамильтон Академикал
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05.04.2025
Гамильтон Академикал
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Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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