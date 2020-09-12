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Расписание матчей
Германия. Кубок
Альтлинике - Кельн
Альтлинике - Кельн: обзор матча 12 сентября 2020
Альтлинике
12.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Альтлинике - Кельн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Альтлинике
Германия. Кубок, 1/32 финала
Альтлинике
0 : 6
12.09.2020
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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