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Зенит - Олимп-Долгопрудный

12.06.2021, Суббота, 00:00 мск Иркутск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур Зенит - Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
2 тур
12 августа, среда 16:00 Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит
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