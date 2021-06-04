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Звезда - Динамо-2

04.06.2021, Пятница, 18:30 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур Звезда - Динамо-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
13 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Динамо-2 2:1 Звезда
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