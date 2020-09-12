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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Викинг
Кристиансунд - Викинг: обзор матча 12 сентября 2020
Кристиансунд
12.09.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 5
Завершен
Викинг
39'
А. Пеллегрино
75'
Б. Бай
80'
А. Пеллегрино
4'
В. Бериша
61'
В. Бериша
69'
З. Битики
72'
З. Битики
86'
И. Ибрахимай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Викинг
86'
ГОЛ! 3:5!
И. Ибрахимай
Пас отдал
В. Бериша
ГОЛ! 3:4!
А. Пеллегрино
80'
Пенальти не реализован!
А. Пеллегрино
80'
ГОЛ! 2:4!
Б. Бай
Пас отдал
Л. Каллудра
75'
72'
ГОЛ! 1:4!
З. Битики
Пас отдал
В. Бериша
Замена
К. Асбак
️️️️
A. Askar
70'
Замена
Б. Бай
️️️️
С. Серли
70'
69'
ГОЛ! 1:3!
З. Битики
Пас отдал
Р. Даниэль Викстоль
61'
ГОЛ! 1:2!
В. Бериша
55'
Желтая карточка
F. TorsteinbÃ¸
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Кастрати
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Б. Сермо
39'
29'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
Я. де Ланлай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
Викинг
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
8
Johnny Furdal
ЦФ
13
Michael Crowe
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
3-5-3
5
Сермо
19
28
Психе
90
Пеллегрино
10
Каллудра
10
Серли
6
77
Скарсем
15
Кастрати
24
77
3-1-1-1-4
1
Остбю
3
Веватне
5
Хеггхейм
23
Викстоль
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
11
де Ланлай
14
Бериша
9
5
15
Кастрати
29
Мумбанья
29
Мумбанья
15
Кастрати
10
Серли
13
Бай
13
Бай
10
Серли
77
3
Асбак
3
Асбак
77
Остались в запасе
Кристиансунд
Викинг
11
Оскар Сивертсен
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
8
Johnny Furdal
ЦФ
8
Джо Белл
ОП
13
Michael Crowe
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Even Ãstensen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Остались в запасе
8
Johnny Furdal
ЦФ
8
Джо Белл
ОП
13
Michael Crowe
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Even Ãstensen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Кристиансунд - Викинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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